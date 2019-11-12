Дело Вороненкова: суд перенесли из-за гибели адвоката на охоте

12 ноября, 2019, 18:53

Шевченковский райсуд отложил до 27 ноября рассмотрение дела по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося в связи со смертью адвоката

Об этом сообщает "Судебный репортер" .

10 ноября стало известно, что адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося, смертельно ранили на охоте в Житомирской области из огнестрельного оружия.

Обвиняемый Лось сказал, что найдет себе нового адвоката до следующего заседания.

Также суд предлагал защитника из центра юридической помощи, но обвиняемый отказался.

Прокурор подтвердил, что присутствие адвоката в такой категории дел является обязательным, однако привлекать бесплатного адвоката пока преждевременно.