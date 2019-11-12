Белый дом по неизвестным причинам отменил учения ВМС США в Черном море, - дипломат
12 ноября, 2019, 10:17
Экс-советник спецпредставителя США по вопросам Украины Кристофер Андерсон рассказал, что в январе этого года Белый дом по неизвестным причинам отменил военные учения ВМС США в Черном море
Об этом он рассказал во время дачи показаний Палате представителей США.
"В январе проводилась подготовка рутинной операции обеспечения свободы навигации в Черном море. И мы сообщили турецкому правительству, что у нас есть такое желание", - сообщил Андерсон.
Он отметил, что тогда даже телеканал CNN дал информацию о запланированных учениях в Черном море, но потом Белый дом обратился к ВМС, чтобы их отменили.
Ранее сообщалось, что Андерсон рассказал о том, что президент Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать заявления о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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