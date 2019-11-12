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Espreso.tvМирБелый дом по неизвестным причинам отменил учения ВМС США в Черном море, - дипломат

Белый дом по неизвестным причинам отменил учения ВМС США в Черном море, - дипломат


фото: dumskaya
Экс-советник спецпредставителя США по вопросам Украины Кристофер Андерсон рассказал, что в январе этого года Белый дом по неизвестным причинам отменил военные учения ВМС США в Черном море

Об этом он рассказал во время дачи показаний Палате представителей США.

"В январе проводилась подготовка рутинной операции обеспечения свободы навигации в Черном море. И мы сообщили турецкому правительству, что у нас есть такое желание", - сообщил Андерсон.

Он отметил, что тогда даже телеканал CNN дал информацию о запланированных учениях в Черном море, но потом Белый дом обратился к ВМС, чтобы их отменили.

Ранее сообщалось, что Андерсон рассказал о том, что президент Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать заявления о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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