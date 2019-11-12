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Espreso.tvОбществоАрахамия: "Ведем переговоры с Amazon о приходе в Украину"

Арахамия: "Ведем переговоры с Amazon о приходе в Украину"


фото: fakty.ua
Глава президентской фракции в парламенте Давид Арахамия и его команда ведут переговоры с компанией Amazon

Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

Отвечая на вопрос журналиста о "приходе" крупных техгигантов в Украину, Арахамия сказал:
"Общаемся сейчас с Amazon о приходе в Украину. Речь идет о о дата-центре".

Также он сказал, что по поводу центров компании Apple в Украине "ничего не слышал". При этом команда Арахамия договорились с компанией Rakuten, учредителями Viber.

Он отметил, что сейчас также ведутся переговоры с Binance, крупнейшей криптобиржей.

 
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