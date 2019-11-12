Арахамия: "Ведем переговоры с Amazon о приходе в Украину"
12 ноября, 2019, 17:11
Отвечая на вопрос журналиста о "приходе" крупных техгигантов в Украину, Арахамия сказал:
Глава президентской фракции в парламенте Давид Арахамия и его команда ведут переговоры с компанией Amazon
Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.
Отвечая на вопрос журналиста о "приходе" крупных техгигантов в Украину, Арахамия сказал:
"Общаемся сейчас с Amazon о приходе в Украину. Речь идет о о дата-центре".
Также он сказал, что по поводу центров компании Apple в Украине "ничего не слышал". При этом команда Арахамия договорились с компанией Rakuten, учредителями Viber.
Он отметил, что сейчас также ведутся переговоры с Binance, крупнейшей криптобиржей.
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