Американская разведка оценивает угрозу космической войны с Россией

12 ноября, 2019, 16:56

Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны

Об этом сообщает агентство Bloomberg .

Как отмечает издание, генерал Военно-воздушных сил США Джон Хайт попросил национальную разведку провести оценку, работы в этом направлении ведутся.

Как ожидается, 14 ноября в США будет опубликован доклад для Конгресса США, в которой будет содержаться перечень угроз для страны в космосе.

В докладе, по данным издания, делается вывод о том, что Китай рассматривает космос как сферу военной и экономической уязвимости США. У Китая есть кибернетическое, электромагнитное и орбитальное оружие, способное поражать космические объекты США.

"Соединенным Штатам может быть трудно удержать Пекин от использования этого оружия, поскольку Китай считает, что США имеет большую уязвимость в космосе", - говорится в докладе.