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Espreso.tvОбщество24 квартиры и 17 авто: Дубинский пришел в Раду в футболке #мамалюбитскорость. Фотофакт

24 квартиры и 17 авто: Дубинский пришел в Раду в футболке #мамалюбитскорость. Фотофакт

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский пришел в Верховную Раду в футболке с надписью #мамалюбитскорость

Фото нардепа обнародовал в Facebook журналист Милан Лелич.

"Какой там бюджет, какакя земельная реформа", - написал журналист.

Накануне, 11 ноября, журналисты BIHUS info обнародовали расследование, в котором говорится, что Дубинский и его семья владеют 24 квартирами в Киеве и 17 автомобилями, из которых люксовые Mercedes-Benz G55 2009 и E55, Toyota Land Cruiser 2013 и спорткар Мaserati Сoupe Сambiocorsa 2006 зарегистрированы на мать нардепа.

По данным журналистов, Дубинский за 5 лет купил десять автомобилей, из которых семь Mercedes-Benz, Porsche Carrera и Honda S2000.

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