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Espreso.tvОбщество19-22 ноября 2019 года XVIII Международный промышленный форум

19-22 ноября 2019 года XVIII Международный промышленный форум

19-22 ноября состоится самое известное в Украине промышленно-техническое мероприятие Международный промышленный форум-2019

На правах рекламы.

На площади 24 тыс. кв. м., можно будет ознакомиться с продукцией и технологиями от 356 участников из 31 страны мира.

Ежегодно, во время форума, презентуются новейшие промышленные технологии, оборудование, инструмент, комплектующие, услуги в разных отраслях промышленности. Организация мероприятия позволяет максимально полно презентовать свою продукцию, установить необходимый контакт с потребителем и партнёрами, предоставляет наилучшие возможности для обмена опытом среди специалистов и профессионалов. Специалисты каждой компании с радостью будут готовы предоставить исчерпывающую информацию  посетителям и помочь с выбором.

В рамках форума пройдут международные специализованные выставки:

  • Металлообработка (металлообрабатывающие технологии, оборудование).
  • УкрВторТех (комиссионная техника, оборудование).
  • УкрЛитво (оборудование и технологии для литейного производства).
  • УкрСваривание (технологии, оборудование и материалы).
  • Гидравлика. Пневматика.
  • Подшипники (подшипники качения и скольжения, свободные детали: шарики та ролики, втулки стягивающие, технологии, оборудование и инструмент для производства подшипников).
  • УкрПромАвтоматизация (автоматизация производства, автоматизированые системы управления технологическими процессами, автоматизация объектов промышленными).
  • Подъёмно-транспортное, складское оборудование.
  • Образцы, стандарты, эталоны, приборы (контрольно-измерительное оборудование, лабораторное и испытательное оборудование, метрология, сертификация).
  • Безопасность производства (средства защиты, безопасность рабочей зоны).

Среди мероприятий деловой программы – научно-практические конференции, семинары, круглые столы. Шоу погрузочной техники. XIII Открытый конкурс профессионального мастерства сварщиков Украины "ЗОЛОТОЙ КУБОК БЕНАРДОСА - 2019"

Организатор выставки: ООО "Международный Выставочный Центр"

Контакты:
г. Киев, Броварской проспект, 15, м. "Левобережная"
тел.: (044) 201-11-65, 201-11-58
e-mail: lilia@iec-expo.com.ua, alexk@iec-expo.com.ua
www.iec-expo.com.ua
www.facebook.com/expo.prom
Вход на выставки и предоставление каталогов – бесплатны.

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