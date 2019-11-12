19-22 ноября 2019 года XVIII Международный промышленный форум

12 ноября, 2019, 09:00

19-22 ноября состоится самое известное в Украине промышленно-техническое мероприятие Международный промышленный форум-2019

На правах рекламы.

На площади 24 тыс. кв. м., можно будет ознакомиться с продукцией и технологиями от 356 участников из 31 страны мира.

Ежегодно, во время форума, презентуются новейшие промышленные технологии, оборудование, инструмент, комплектующие, услуги в разных отраслях промышленности. Организация мероприятия позволяет максимально полно презентовать свою продукцию, установить необходимый контакт с потребителем и партнёрами, предоставляет наилучшие возможности для обмена опытом среди специалистов и профессионалов. Специалисты каждой компании с радостью будут готовы предоставить исчерпывающую информацию посетителям и помочь с выбором.

В рамках форума пройдут международные специализованные выставки:

Металлообработка (металлообрабатывающие технологии, оборудование).

УкрВторТех (комиссионная техника, оборудование).

УкрЛитво (оборудование и технологии для литейного производства).

УкрСваривание (технологии, оборудование и материалы).

Гидравлика. Пневматика.

Подшипники (подшипники качения и скольжения, свободные детали: шарики та ролики, втулки стягивающие, технологии, оборудование и инструмент для производства подшипников).

УкрПромАвтоматизация (автоматизация производства, автоматизированые системы управления технологическими процессами, автоматизация объектов промышленными).

Подъёмно-транспортное, складское оборудование.

Образцы, стандарты, эталоны, приборы (контрольно-измерительное оборудование, лабораторное и испытательное оборудование, метрология, сертификация).

Безопасность производства (средства защиты, безопасность рабочей зоны).

Среди мероприятий деловой программы – научно-практические конференции, семинары, круглые столы. Шоу погрузочной техники. XIII Открытый конкурс профессионального мастерства сварщиков Украины "ЗОЛОТОЙ КУБОК БЕНАРДОСА - 2019"

Организатор выставки: ООО "Международный Выставочный Центр"

Контакты:

г. Киев, Броварской проспект, 15, м. "Левобережная"

тел.: (044) 201-11-65, 201-11-58

e-mail: lilia@iec-expo.com.ua, alexk@iec-expo.com.ua

www.iec-expo.com.ua

www.facebook.com/expo.prom

Вход на выставки и предоставление каталогов – бесплатны.