19-22 ноября 2019 года XVIII Международный промышленный форум
На правах рекламы.
На площади 24 тыс. кв. м., можно будет ознакомиться с продукцией и технологиями от 356 участников из 31 страны мира.
Ежегодно, во время форума, презентуются новейшие промышленные технологии, оборудование, инструмент, комплектующие, услуги в разных отраслях промышленности. Организация мероприятия позволяет максимально полно презентовать свою продукцию, установить необходимый контакт с потребителем и партнёрами, предоставляет наилучшие возможности для обмена опытом среди специалистов и профессионалов. Специалисты каждой компании с радостью будут готовы предоставить исчерпывающую информацию посетителям и помочь с выбором.
В рамках форума пройдут международные специализованные выставки:
- Металлообработка (металлообрабатывающие технологии, оборудование).
- УкрВторТех (комиссионная техника, оборудование).
- УкрЛитво (оборудование и технологии для литейного производства).
- УкрСваривание (технологии, оборудование и материалы).
- Гидравлика. Пневматика.
- Подшипники (подшипники качения и скольжения, свободные детали: шарики та ролики, втулки стягивающие, технологии, оборудование и инструмент для производства подшипников).
- УкрПромАвтоматизация (автоматизация производства, автоматизированые системы управления технологическими процессами, автоматизация объектов промышленными).
- Подъёмно-транспортное, складское оборудование.
- Образцы, стандарты, эталоны, приборы (контрольно-измерительное оборудование, лабораторное и испытательное оборудование, метрология, сертификация).
- Безопасность производства (средства защиты, безопасность рабочей зоны).
Среди мероприятий деловой программы – научно-практические конференции, семинары, круглые столы. Шоу погрузочной техники. XIII Открытый конкурс профессионального мастерства сварщиков Украины "ЗОЛОТОЙ КУБОК БЕНАРДОСА - 2019"
Организатор выставки: ООО "Международный Выставочный Центр"
Контакты:
г. Киев, Броварской проспект, 15, м. "Левобережная"
тел.: (044) 201-11-65, 201-11-58
e-mail: lilia@iec-expo.com.ua, alexk@iec-expo.com.ua
www.iec-expo.com.ua
www.facebook.com/expo.prom
Вход на выставки и предоставление каталогов – бесплатны.
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