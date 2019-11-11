Женская сборная Украины разгромила соперниц из Турции
11 ноября, 2019, 19:57
В товарищеском матче среди женщин сборная Украины разгромно победила соперниц из Турции со счетом 4: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат среди женских сборных
Измир, стадион "Менемен"
11 ноября
Турция - Украина 0: 4
Голы: Химич, 9, Апанащенко, 15 Панцулая, 36, Кравец, 72
Украина: Самсон, Панцулая Кравец, Шматко (Ковтун, 77), Басанская (Корсун, 74), Калинина, Петрик (Китаева, 77), Козлова (Кунина, 46), Химич, Овдийчук (Шевчук, 46), Апанащенко (Тараканова , 74)
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