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Espreso.tvОбществоИрина Геращенко: Зеленский должен ответить, давал ли он директивы советнику Ермаку представлять Украину виновной в войне на Донбассе

Ирина Геращенко: Зеленский должен ответить, давал ли он директивы советнику Ермаку представлять Украину виновной в войне на Донбассе

Позиция основного международного переговорщика от Украины, советника президента Зеленского Андрея Ермака, которую озвучил под присягой американский дипломат Уильям Тейлор, полностью совпадает с кремлевскими тезисами и выставляет Украину виновной за военную агрессию на Донбассе

В этой ситуации президент Зеленский должен четко сказать обществу - давал ли он такие директивы своим советникам. Об этом в ходе согласительного совета заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, пишет пресс-служба партии.

"На прошлой неделе было обнародовано показы временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, которые он под присягой давал конгрессу США. И в этих показах звучит шокирующая информация, что новая украинская власть фактически обвиняет в войне против Украины - Украину, а не Россию. Порошенко , а не Путина. Очевидно, что подобные сентенции радостно подхватили российские СМИ, ведь все это ложится в нарратив российской пропаганду о гражданской войне в Украине ", - подчеркнула парламентарий.

Ирина Геращенко заявила, что общество должно знать позицию президента Зеленского и услышать от него, давал ли он своим советникам такие директивы.

Также народный депутат отметила, что вся эта история происходит на фоне беспрецедентного решения международного суда ООН в Гааге, который фактически признал, что РФ причастна к финансированию терроризма на Донбассе и к дискриминации граждан Украины в Крыму

"Это первый прецедент, когда суд готов рассматривать дело по сути, что целая страна причастна к финансированию терроризма. Также показательно, что суд не учел ни одной претензии РФ. При этом мне странно, что не было никакой реакции на такое решение от офиса президента Украины и команды правящей партии, кроме реакции МИД ", - подчеркнула политик.

"Новая власть стесняется называть вещи своими именами. И таким образом заигрывает с Путиным. Но хочу заметить и предупредить, что таким образом вам не удастся задобрить агрессора. И это надо помнить и осознавать", - предостерегла Ирина Геращенко.

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