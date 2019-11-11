YouTube будет удалять "коммерчески невыгодны" аккаунты

11 ноября, 2019, 13:18

Новые правила использования YouTube вызвали опасения среди блоггеров и авторов многих ютуб-каналов: теперь сервис сможет удалять "коммерчески невыгодные" аккаунты

Об этом пишет Mashable .

YouTube начал отправлять пользователям письма с обновленными правилами использования сервиса с 10 декабря 2019 года. В них сообщается, что сервис может удалять или ограничивать доступ к сервису для пользователей, которые не приносят YouTube достаточно прибыли.

"YouTube может прекратить действие вашего доступа или доступа учетной записи Google к Сервису в целом или к его части, если есть обоснованные основания полагать, что предоставлять вам Сервис коммерчески нецелесообразно", - говорится в письме.

В правилах использования сервиса до сих пор подобных условий не было.

Какие аккаунты попадут под определение "коммерчески невыгодных", пока неизвестно. Новые правила могут позволить YouTube удалять каналы, которые не приносят сервису достаточно рекламных денег.

Как обновленные правила повлияют на пользователей, тоже пока не до конца не понятно. Вероятно, YouTube сможет удалять аккаунты пользователей, которые смотрят много видео, но не приносят компании достаточно денег от просмотра рекламы или подписки.

Владельцы удаленных аккаунтов смогут и дальше использовать сервис в режиме просмотра.