Игрок сборной Украины признан лучшим игроком в матче чемпионата Испании против "Реала"

11 ноября, 2019, 16:49

Баскетболист сборной Украины Владимир Герун стал лучшим игроком малайской "Уникахи" в матче чемпионата Испании против мадридского "Реала"

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

В матче чемпионата Испании малайская "Уникаха", за которую выступает центровой сборной Украины Владимира Герун, уступила мадридскому "Реалу" со счетом 71:82.

Украинец стал лучшим в составе своей команды. Он набрал 11 очков (4/8 двухочковых, 3/4 штрафных), совершил 7 подборов и 3 перехвата.

После 8-ми туров "Уникаха" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе четыре победы.