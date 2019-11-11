Игрок сборной Украины признан лучшим игроком в матче чемпионата Испании против "Реала"
11 ноября, 2019, 16:49
Баскетболист сборной Украины Владимир Герун стал лучшим игроком малайской "Уникахи" в матче чемпионата Испании против мадридского "Реала"
Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.
В матче чемпионата Испании малайская "Уникаха", за которую выступает центровой сборной Украины Владимира Герун, уступила мадридскому "Реалу" со счетом 71:82.
Украинец стал лучшим в составе своей команды. Он набрал 11 очков (4/8 двухочковых, 3/4 штрафных), совершил 7 подборов и 3 перехвата.
После 8-ми туров "Уникаха" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе четыре победы.
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