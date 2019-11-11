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Espreso.tvОбществоЯ хотел бы, чтобы КПВВ не было вообще, - Сивохо о линии разграничения

Я хотел бы, чтобы КПВВ не было вообще, - Сивохо о линии разграничения


фото: 112.ua
Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо считает, что первым шагом для реинтеграции Донбасса должно стать максимальное упрощение процедур пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ)

Об этом сообщает УНИАН.

"Упрощение режима пересечения КПВВ - это реальные маленькие шаги, которые можно быстро осуществить. Я хотел бы, чтобы КПВВ ни стало вообще - это моя мечта, чтобы страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории. Особый режим пропуска, подтверждение личности, необходимый перечень каких-то предметов, разрешенных для перевозки - это все давит на человека. Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти какой-то товар - мед, орехи, например, побаловать ребенка новой игрушкой? ", - говорит Сивохо.

По его словам, вопрос безопасности является важным на линии разграничения на Донбассе, но в борьбе за возвращение территорий мы можем потерять людей. Советник секретаря СНБО напомнил, что основная масса людей, пересекающих линию разграничения, - это пожилые люди, которые больше всего страдают от процедур прохождения КПВВ.

Напомним, что 3 ноября рабочие закончили укладку конструкций основной части моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская" .

А также в районе Петровского и Богдановки 11 ноября завершилась практическая фаза зеркального разведения сил и средств.

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