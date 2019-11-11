Я хотел бы, чтобы КПВВ не было вообще, - Сивохо о линии разграничения
Об этом сообщает УНИАН.
"Упрощение режима пересечения КПВВ - это реальные маленькие шаги, которые можно быстро осуществить. Я хотел бы, чтобы КПВВ ни стало вообще - это моя мечта, чтобы страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории. Особый режим пропуска, подтверждение личности, необходимый перечень каких-то предметов, разрешенных для перевозки - это все давит на человека. Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти какой-то товар - мед, орехи, например, побаловать ребенка новой игрушкой? ", - говорит Сивохо.
По его словам, вопрос безопасности является важным на линии разграничения на Донбассе, но в борьбе за возвращение территорий мы можем потерять людей. Советник секретаря СНБО напомнил, что основная масса людей, пересекающих линию разграничения, - это пожилые люди, которые больше всего страдают от процедур прохождения КПВВ.
Напомним, что 3 ноября рабочие закончили укладку конструкций основной части моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская" .
А также в районе Петровского и Богдановки 11 ноября завершилась практическая фаза зеркального разведения сил и средств.
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