Выборы в Румынии: действующий президент Йоганнис победил в первом туре
Об этом сообщает Balkan Insight.
Йоганнис получает 36,6%, а его ближайший конкурент, бывший премьер-министр от Социал-демократов Виорика Денчиле - 23,7%.
Йоганнис заявил о победе в воскресенье вечером перед сторонниками в своем штабе. "Мы побили социал-демократов", - сказал 60-летний лидер.
Денчиле тем временем сказала, что "довольна" результатом, добавив: "Мы присутствуем во втором туре, я благодарю тех, кто проголосовал сердцем".
На третьем месте с около 13,9% оказался Дан Барна - представитель недавно сформированной проевропейской партии "Союз Сохрани Румынию".
После победы Йоганнис, известный активной борьбой со взяточничеством и поддержкой его действий Западом, сможет назначить главных прокуроров, решительно бороться с повсеместной коррупцией.
Переизбрания Йоганниса также может повысить шансы Либеральной партии сформировать коалиционное правительство после парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году.
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