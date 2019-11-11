Выборы в Румынии: действующий президент Йоганнис победил в первом туре

11 ноября, 2019, 10:54

Согласно подсчету 99% голосов, действующий президент Румынии Йоханнис победил в первом туре президентских выборов, который состоялся в воскресенье, 10 ноября

Об этом сообщает Balkan Insight.

Йоганнис получает 36,6%, а его ближайший конкурент, бывший премьер-министр от Социал-демократов Виорика Денчиле - 23,7%.

Йоганнис заявил о победе в воскресенье вечером перед сторонниками в своем штабе. "Мы побили социал-демократов", - сказал 60-летний лидер.

"Но война не закончена. Мы должны сделать еще два шага вперед за две недели", - сказал он, имея в виду второй тур голосования 24 ноября.

Денчиле тем временем сказала, что "довольна" результатом, добавив: "Мы присутствуем во втором туре, я благодарю тех, кто проголосовал сердцем".

На третьем месте с около 13,9% оказался Дан Барна - представитель недавно сформированной проевропейской партии "Союз Сохрани Румынию".

После победы Йоганнис, известный активной борьбой со взяточничеством и поддержкой его действий Западом, сможет назначить главных прокуроров, решительно бороться с повсеместной коррупцией.

Переизбрания Йоганниса также может повысить шансы Либеральной партии сформировать коалиционное правительство после парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году.