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Espreso.tvОбществоВозле Петровского завершилось разведение сил

Возле Петровского завершилось разведение сил


фото: reuters
В районе Петровского и Богдановки 11 ноября завершилась практическая фаза зеркального разведения сил и средств

Об этом hromadske сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"На участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское 11 ноября в 12.00 завершились третьи сутки от начала разведения - силы и средства разведены", - сообщили в штабе.

Отмечается, что теперь украинская сторона должна сообщить СММ ОБСЕ о завершении разведения сил. Те в свою очередь проверят это с помощью квадрокоптера.

"С завтрашнего дня планируется начало следующей фазы - разминирование участка расчетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По графику разминирование территорий должно завершиться через неделю", - добавили в штабе.

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