 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВоенная прокуратура: чиновники Минобороны нанесли государству ущерб на 173 млн грн

Военная прокуратура: чиновники Минобороны нанесли государству ущерб на 173 млн грн

Военная прокуратура заявила, что в результате нарушения закона чиновниками Минобороны при закупке средств связи государство понесло убытки на 173 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры .

"Главной военной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины ", - говорится в сообщении.

По данным следователей, работники министерства обороны Украины в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательного условия по получению Украиной компенсаций более чем 173 млн грн.

"Указанные действия являются нарушением требований закона Украины" О государственном оборонном заказе "и порядка заключения компенсационных (офсетных) договоров и видов компенсаций, которые могут предоставляться по этим договорам, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины. При указанных обстоятельствах должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства и вероятно с целью получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров ", - отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 ноября, 2019 понедельник

больше новостей

11 ноября, 2019 понедельник

10 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать