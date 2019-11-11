Военная прокуратура: чиновники Минобороны нанесли государству ущерб на 173 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры .
"Главной военной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины ", - говорится в сообщении.
По данным следователей, работники министерства обороны Украины в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательного условия по получению Украиной компенсаций более чем 173 млн грн.
"Указанные действия являются нарушением требований закона Украины" О государственном оборонном заказе "и порядка заключения компенсационных (офсетных) договоров и видов компенсаций, которые могут предоставляться по этим договорам, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины. При указанных обстоятельствах должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства и вероятно с целью получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров ", - отметили в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.
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