Военная прокуратура: чиновники Минобороны нанесли государству ущерб на 173 млн грн

11 ноября, 2019, 14:48

Военная прокуратура заявила, что в результате нарушения закона чиновниками Минобороны при закупке средств связи государство понесло убытки на 173 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры .

"Главной военной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины ", - говорится в сообщении.

По данным следователей, работники министерства обороны Украины в 2017 году при закупке средств связи иностранного производства для нужд обороны в контракте не предусмотрели обязательного условия по получению Украиной компенсаций более чем 173 млн грн.

"Указанные действия являются нарушением требований закона Украины" О государственном оборонном заказе "и порядка заключения компенсационных (офсетных) договоров и видов компенсаций, которые могут предоставляться по этим договорам, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины. При указанных обстоятельствах должностные лица Минобороны действовали вопреки интересам государства и вероятно с целью получения неправомерной выгоды одним из спецэкспортеров ", - отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.