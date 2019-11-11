Вместо WhatsApp или Telegram: Дубилет рассказал о специальных смартфонах для более защищенной правительственной связи

11 ноября, 2019, 08:59

В поддержку правительственной связи Украина тратит миллиарды и в будущем заменить эту советскую систему можно на что-то более эффективное

Об этом министр правительства Дмитрий Дубилет написал в Facebook.

"Вчера в СМИ разошлась новость с заголовком" Дубилет планирует уничтожить Госспецсвязь ".... Я сказал, что в поддержку правительственной связи Украина тратит миллиарды и, возможно, мы могли бы в будущем заменить эту советскую систему в нечто более эффективное ", - заявил Дубилет.

Он предложил концепцию на обсуждение обществу, премьер-министру по вопросам цифровой трансофрмации Михаилу Федорову, который непосредственно курирует Госспецсвязь, новому главе этого органа Валентину Петрову и СНБО в целом.

Министр поделился предыдущим видением, как можно попробовать сделать эту систему более надежной и эффективной.

"Представьте себе, что вместо этих древних телефонов (или, на первой стадии, дополнительно к ним) мы выдаем руководителям государства специальные смартфоны. На эти смартфоны установлено мобильное приложение для голосового и текстовой связи, шифруется алгоритмами постквантумнои криптографии (алгоритмы, которые нельзя сломать даже квантумнимы компьютерами). Телефоны выходят в сеть через защищенный wi-fi ", - отметил Дубилет.

По его мнению, эффективнее делать peer-to-peer шифрование (желательно, без транзитного сервера): "могли бы шифровать данные одновременно двумя алгоритмами (например, украинским Kalina и иностранным AES), что гарантирует конфиденциальность даже в случае компрометации одного из двух".

Он отметил, что правильное шифрования и использования общих каналов связи - это более надежный метод, чем использование якобы защищенного канала.

"Выделенные каналы можно оставить исключительно для военных коммуникаций. Но, поверьте, когда, условно, председатель ОГА звонит министру, ничего военного в этих коммуникациях обычно нет. Более того, теоретически можно сделать это приложение open source, чтобы кто угодно мог убедиться в том, что в нем не оставлено никаких "бэкдоров". Хотя здесь тоже есть свои риски, надо обсуждать ", - пояснил министр.

Дубилет добавил, что нужно выдать специальные смартфоны, а не устанавливать приложение на обычные, чтобы исключить перелом на аппаратном уровне, а также заражение через другие приложения, "хотя теоретически здесь тоже могут быть риски, связанные с производителями (Apple / Google и другие ) ".

Чиновник отметил, что речь не идет о мгновенной замене этой системы, а дополнении.

"Не секрет, что сейчас топ-политики в основном используют для своих коммуникаций (в том числе на чувствительные темы) стандартные мессенджеры. Такое приложение могло бы стать альтернативой хотя бы WhatsApp или Telegram. Повторюсь, это предварительный концепт. Я готов обсуждать его с экспертным сообществом. Такой проект мог бы сделать правительственную связь более защищенной, а бюджет - более эффективным ", - заверил он.