Верховная Рада может разрешить госбанкам продавать "неработающие" кредиты, - нардеп

11 ноября, 2019, 12:20

В Верховной Раде предлагают запустить прозрачную продажу "плохих кредитов" государственных банков

Об этом написал в колонке на Экономической правде нардеп от "Слуги народа", председатель подкомитета по публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом Алексей Мовчан.

"Законопроект №2272 сможет предоставить руководству государственных банков законный инструмент для продажи активов со скидкой. Более того, законопроектом предлагаются изменения в ряд других законов. Цель: защитить кредитора, увеличить поступления от продажи" плохих кредитов ", исключить коррупционные риски и схемы, улучшить качество активов, снизить задолженность в государственных банках ", - написал Мовчан.

По словам нардепа, на государственные банки ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк приходится 415 млрд грн "плохих кредитов" - 65% от их общего объема (581 млрд грн). В банковской системе Украины доля "плохих кредитов" по состоянию на 01.07.2019 года составила 51%.

Нардеп отметил, что поскольку государственные банки продолжают реструктуризацию своих "плохих кредитов" вместо продажи на аукционах, государство вынуждено докапитализировать госбанки для недопущения их банкротства.

Зато продажу "плохих кредитов", по словам нардепа, обеспечивает рост ВВП.

"Исследование Киевской школы экономики о продаже плохих кредитов в Украине говорит, что продажа 10% такой задолженности банками дают рост в 0,5% ВВП. Следовательно, если мы почистим банковскую систему от такого обременения, то обеспечим обещанное экономический рост", - утверждает Мовчан .

Нардеп добавил, что процедура реструктуризация госбанками "плохих кредитов" с докапитализацией государством вместо продажи может растянуться на десятки лет.