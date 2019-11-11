В Украине запустили онлайн-карту с местами, где можно отдать ненужные вещи нуждающимся

11 ноября, 2019, 13:57

В Украине появилась интерактивная карта благотворительных организаций helpmap.io. Она призвана помочь людям найти места, куда можно сдать ненужные им вещи, а благотворительным организациям - получить материальную или волонтерскую поддержку

Об этом пишет delo.ua .

"Многие не знают, куда девать ненужные им вещи, в то время, как благотворительные организации в этих вещах нуждаются. Чтобы помочь обеим сторонам, я с товарищем создал интерактивную карту с точками, куда можно отнести вещи", - рассказал один из создателей карты Александр Костинский.

На карте отмечены адреса и наименования ближайших учреждений, которым нужны разные вещи: от игрушек в дом ребенка к книгам в библиотеку. Отображение организаций можно отфильтровать по категориям: нуждаются в детских вещах, продуктах, книгах, электронике, текстиле, товарахдля животных или волонтерской помощи.

При этом карта работает как Wikipedia - люди сами могут добавлять различные пункты приема вещей.