В Украине запустили онлайн-карту с местами, где можно отдать ненужные вещи нуждающимся
Об этом пишет delo.ua .
"Многие не знают, куда девать ненужные им вещи, в то время, как благотворительные организации в этих вещах нуждаются. Чтобы помочь обеим сторонам, я с товарищем создал интерактивную карту с точками, куда можно отнести вещи", - рассказал один из создателей карты Александр Костинский.
На карте отмечены адреса и наименования ближайших учреждений, которым нужны разные вещи: от игрушек в дом ребенка к книгам в библиотеку. Отображение организаций можно отфильтровать по категориям: нуждаются в детских вещах, продуктах, книгах, электронике, текстиле, товарахдля животных или волонтерской помощи.
При этом карта работает как Wikipedia - люди сами могут добавлять различные пункты приема вещей.
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