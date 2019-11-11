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Espreso.tvОбществоВ Украине происходят акции протеста против продажи земли

В Украине происходят акции протеста против продажи земли

В понедельник, 11 ноября, в ряде областей Украины прошли акции протеста против продажи земли под лозунгом "Нет распродажи Украины"

Об этом сообщает общественный союз "Всеукраинский Аграрный совет".

Акции протеста прошли в 13 областях - Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ровенской и Львовской.

Участники акций призвали президента, правительство и парламент отозвать законопроекты о рынке земли.

Участники акций в знак протеста перекрыли автодороги.

Напомним, проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" о создании рынка земли включен в повестку дня работы Верховной Рады.

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