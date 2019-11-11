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Espreso.tvМирВ Сирии на подконтрольной Турции территории произошел взрыв: 8 погибших

В Сирии на подконтрольной Турции территории произошел взрыв: 8 погибших


фото: reuters
На северо-востоке Сирии, на подконтрольной турецким войскам территории, в результате взрыва бомбы погибли восемь человек

Об этом заявляет Reuters со ссылкой на министерство обороны Турции.

В министерстве заявили, что взрыв устроило курдская группировка YPG. Он произошел недалеко от сирийского города Тель-Абяд, который Турция захватила этого месяца.

Турция прекратила свою военную операцию после договоренностей с США и Россией, призывая к YPG отойти на расстояние не менее 30 км от границы Сирии с Турцией.

Село Сулуки, где произошел воскресный взрыв, расположенный примерно в 10 км к югу от границы. По словам сотрудника местной службы экстренной помощи, у пекарни взорвалась маленький грузовик.

9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию Источник мира. "Антитеррористическая" операция, как наступление называют в Анкаре, проводится в районах Сирии к востоку от реки Евфрат против сирийских курдов, которые в прошлые годы были основными союзниками Вашингтона в борьбе с террористами "Исламского государства".

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