11 ноября, 2019, 14:48

Один из основателей неправительственной волонтерской организации "Белые каски" Джеймс ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле

Об этом сообщает Sky News.

"Сосед сказал, что его (ле Мезюрье - ред.) тело было найдено в понедельник возле его дома в центральном районе Стамбула в Бейоглу", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, как именно умер ле Мезурье. Некоторые местные СМИ пишут, что он, возможно, упал с балкона своей квартиры в Стамбуле.

Недавно на одном из брифингов представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ле Мезюрье является британским шпионом. Она предложила Лондону прояснить информацию о нем из-за того, что тот является бывшим офицером разведки Великобритании, а именно MI-6.

По ее словам, этот человек "был замечен во многих странах мира, в том числе на Балканах и на Ближнем Востоке".

Сирийская гражданская оборона, более известная как "Белые каски", или "Белые каски" - неправительственная волонтерская организация, которая действует в Сирии на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции. Созданная во время гражданской войны в Сирии, организация насчитывает более 3000 волонтеров, которые оказывают помощь гражданскому населению, пострадавшему от последствий военных действий. Основной деятельностью волонтеров является предоставление медицинской помощи, спасения людей из-под завалов, борьба с пожарами, эвакуация гражданских из зон активных боевых действий. 2016 Белые шлемы стали лауреатом премии "За правильный образ жизни".

Кроме спасательной и медицинской работы, "Белые каски" занимаются документированием того, что происходит в Сирии, с использованием видеокамер.