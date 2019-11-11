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Espreso.tvСпортВ "Динамо" тоже есть темнокожие ребята, - Степаненко прокомментировал расистский скандал в матче чемпионата Украины

В "Динамо" тоже есть темнокожие ребята, - Степаненко прокомментировал расистский скандал в матче чемпионата Украины


фото: shakhtar.com
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко считает, что от расизма страдают также и футболисты киевского "Динамо"

Об этом сообщает " Футбол 1 ».

Опорный полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал расистский скандал в матче национального чемпионата против киевского "Динамо" (1: 0).

"Во всем мире ведется борьба с проявлениями расизма. Я считаю, что это правильно, потому что все люди одинаковы и все заслуживают уважения. Тем более в "Динамо" тоже есть темнокожие ребята. Я думаю, им тоже это было неприятно. Нужно уважать людей ", - высказался футболист.

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