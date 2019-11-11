В "Динамо" тоже есть темнокожие ребята, - Степаненко прокомментировал расистский скандал в матче чемпионата Украины
11 ноября, 2019, 12:40
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко считает, что от расизма страдают также и футболисты киевского "Динамо"
Об этом сообщает " Футбол 1 ».
Опорный полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал расистский скандал в матче национального чемпионата против киевского "Динамо" (1: 0).
"Во всем мире ведется борьба с проявлениями расизма. Я считаю, что это правильно, потому что все люди одинаковы и все заслуживают уважения. Тем более в "Динамо" тоже есть темнокожие ребята. Я думаю, им тоже это было неприятно. Нужно уважать людей ", - высказался футболист.
- Напомним, "Шахтер" победил "Динамо" в матче, который прерывался из-за расистские выкрики киевских фанов.
- 10 ноября "Заря" победила "Колос" в матче дома с пенальти и изъятиями и опередила "Динамо" в турнирной таблице.
- Также 10 ноября "Александрия" в меньшинстве сыграла в гостях вничью с "Олимпиком" .
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