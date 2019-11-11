В Петровском 42 военных изменили позицию - штаб ООС

11 ноября, 2019, 18:56

В штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения

Об этом сообщает пресс-центр Операции.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня завершена работа по покрытию лаком верхней поверхности основного пролета.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Завершено разминирование и проходят мероприятия по синхронному и зеркальному демонтажу определенных фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжаются третьи сутки практического этапа зеркального процесса разведения сил и средств. В общем, в течение трех дней, с 09 по 11 ноября, тактическое положение изменили 42 украинских военнослужащих, 48 единиц стрелкового оружия, три единицы БМП-2 и два грузовых автомобиля марки "Урал". То есть, физическое перемещение личного состава и вооружения украинской стороной уже выполнено.