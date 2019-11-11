В Петровском 42 военных изменили позицию - штаб ООС
Об этом сообщает пресс-центр Операции.
На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня завершена работа по покрытию лаком верхней поверхности основного пролета.
Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Завершено разминирование и проходят мероприятия по синхронному и зеркальному демонтажу определенных фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.
На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжаются третьи сутки практического этапа зеркального процесса разведения сил и средств. В общем, в течение трех дней, с 09 по 11 ноября, тактическое положение изменили 42 украинских военнослужащих, 48 единиц стрелкового оружия, три единицы БМП-2 и два грузовых автомобиля марки "Урал". То есть, физическое перемещение личного состава и вооружения украинской стороной уже выполнено.
Читайте также
-
-
-
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
Читайте также
-
-
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"