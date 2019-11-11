В Париже продадут сапоги Наполеона
11 ноября, 2019, 21:05
Одну из последних пар сапог императора Наполеона I продадут с аукциона в Париже
Об этом сообщает в Twitter AFP.
Отмечается, что за императорскую обувь планируют получить от 50 000 до 80 000 евро.
В аукционном доме рассказывают, что речь идет о кавалерийских сапогах 40-го размера, которые принадлежали Наполеону, когда он был в изгнании на острове Святой Елены.
Продавцы уточняют, что Наполеон не носил эти сапоги, но обувь все равно имеет историческую ценность. Торги по этому лоту запланированы на 29 ноября.
La maison de ventes aux enchères Drouot présente une paire de bottes de cavalerie , taille 40, portées par Napoléon Ier dans son exil à Sainte -Hélène qui sera mise en vente aux enchères le 29 novembre #AFP pic.twitter.com/eaMqNYiget- Agence France-Presse (@afpfr) November 11, 2019
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