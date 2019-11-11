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Espreso.tvМирВ Париже продадут сапоги Наполеона

В Париже продадут сапоги Наполеона

Одну из последних пар сапог императора Наполеона I продадут с аукциона в Париже

Об этом сообщает в Twitter AFP.

Отмечается, что за императорскую обувь планируют получить от 50 000 до 80 000 евро.

В аукционном доме рассказывают, что речь идет о кавалерийских сапогах 40-го размера, которые принадлежали Наполеону, когда он был в изгнании на острове Святой Елены.

Продавцы уточняют, что Наполеон не носил эти сапоги, но обувь все равно имеет историческую ценность. Торги по этому лоту запланированы на 29 ноября.

 

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