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Espreso.tvОбществоВ Одессе вандалы разбили доску памяти украинского активиста, убитого 2 мая 2014 года

В Одессе вандалы разбили доску памяти украинского активиста, убитого 2 мая 2014 года


фото: www.radiosvoboda.org
В центре Одессе неизвестные разбили мемориальную доску, установленную в честь активиста "Правого сектора" Игоря Иванова, погибшего от огнестрельного ранения во время уличного противостояния 2 мая 2014 года

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Доска была установлена в 2017 году на перекрестке Дерибасовской и Преображенской улиц.

По словам одесской активистки Елены Балабы, доску разбили пять человек в балаклавах. Нападение видели охранники Греческого консульства, расположенного неподалеку.

Нацполиция расследует инцидент с ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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