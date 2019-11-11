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Espreso.tvОбществоВ Одессе бывший священник храма и депутат от ОПЗЖ избили верующего ПЦУ

В Одессе бывший священник храма и депутат от ОПЗЖ избили верующего ПЦУ


фото: eparhia.od.ua
В кафедральном соборе Рождества Христова Одесской епархии Православной Церкви Украины, что в Одессе на улице Пастера, 5, бывший священник и его семья "терроризируют церковную общину"

Об этом сообщает пресс служба Одесской епархии ПЦУ.

"В воскресенье, 10 ноября, депутат Одесского областного совета от ОПЗЖ Роман Сеник, его брат Иван и отец Виталий Сеник (бывший священник собора) втроем жестоко избили одного из прихожан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже 9 месяцев в кафедральном соборе запрещен в священнослужении бывший настоятель храма Виталий Сеник и его семья "терроризируют церковную общину, сеют раздор и творят физические бесчинства по духовенства и верующих ПЦУ".

Также сообщается, что, имея в наличии никаких документов, данные лица силой захватывали помещения собора.

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