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Espreso.tvОбществоВ Минэкономики предлагают возвращать ученым до 20% прибыли после внедрения их изобретений

В Минэкономики предлагают возвращать ученым до 20% прибыли после внедрения их изобретений


фото: mayaksbor
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов выдвинул предложение выплачивать изобретателям 10-20% прибыли после внедрения их изобретений частными компаниями

Такие предложения в законодательство Милованов обнародовал во время своего поздравления с Всемирным днем науки.

"У меня есть предложение: я хочу изменить законодательство таким образом, чтобы каждый - от студента или аспиранта, до профессора могли легко зарегистрировать свою научную идею или изобретение, а бизнес - легко их внедрить. А после этого 20% или 10% прибыли возвращались непосредственно тем, кто придумал эту идею ", - сообщил Милованов.

По его словам, такая инициатива сделает украинских ученых более состоятельными, а экономику - более инновационной.

Милованов отмечает, что наука является основой высокотехнологичных отраслей экономики, а от ее качества зависит благосостояние украинцев.

 

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