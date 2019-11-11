В Киеве Lexus сбил двух человек на тротуаре, погибла женщина

11 ноября, 2019, 08:41

В ночь на 11 ноября в Киеве произошло смертельное ДТП с участием легковых Lexus, Renault, а также двух пешеходов

Об этом сообщают "Вартови. Еспресо" .

По предварительным данным, Lexus ударил такси и вылетел на тротуар, где сбил двух человек. В результате удара молодая женщина скончалась на месте от полученных травм. Мужчину, который шел с ней, госпитализировали.

По словам свидетелей происшествия, Lexus на большой скорости двигался по левой полосе. В какой-то момент, перестраиваясь вправо, Lexus ударил в заднюю часть такси Renault. От удара Lexus вылетел на тротуар, где шли пешеходы. Сбив людей, Lexus пробил ограждение и въехал на стоянку.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.