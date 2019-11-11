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Espreso.tvОбществоВ Киеве 11 ноября на Северном мосту частично ограничат движение до 17:00

В Киеве 11 ноября на Северном мосту частично ограничат движение до 17:00

В понедельник, 11 ноября, на Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", будут выполнять текущий ремонт покрытия. Работать в направлении Троещины.

Отмечается, чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется сделать до вечерних часов пик.

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