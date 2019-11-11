В Киеве 11 ноября на Северном мосту частично ограничат движение до 17:00
11 ноября, 2019, 09:36
В понедельник, 11 ноября, на Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Как сообщили в КК "Киевавтодор", будут выполнять текущий ремонт покрытия. Работать в направлении Троещины.
Отмечается, чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется сделать до вечерних часов пик.
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