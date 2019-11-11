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Espreso.tvОбществоВ КГГА украли часть из 12 млн на закупках для спортивных школ, - СБУ

В КГГА украли часть из 12 млн на закупках для спортивных школ, - СБУ


фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в Департаменте молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что должностные лица "зарабатывали" на закупках спортивного инвентаря в детско-юношеские школы. Они закупали некачественную продукцию через подконтрольную фирму по искусственно завышенным ценам. Для этого фигуранты дела подделывали документы о проведении тендеров и поставок на общую сумму 12 млн гривен.

По данным СБУ, чиновники КГГА присвоили часть из 12 млн грн, выделенных государством на развитие детских спортивных школ Киева.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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