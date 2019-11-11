Украинцы больше всего доверяют армии, волонтерам, президенту и церкви, - опрос Центра Разумкова
Такие данные обнародованы в опросе Центра Разумкова.
Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается в ВСУ (70% опрошенных), волонтерских организаций (70%), президента Украины (68%), Церкви (65%).
Украинским СМИ доверяют 54% респодентов, российским 1,5% - вместо этого недоверие к российским медиа на уровне 80 процентов.
Недоверие чаще высказывается судебной системе (73%), политическим партиям (66%), банкам (66%).
Также не доверяют таким правоохранительным органам как ГПУ (63%), Антикоррупционному суду (57%), специализированной антикоррупционной прокуратуре (56%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (56%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (56%).
Опрос проводил Центр Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года. Погрешность выборки не превышает 2,3%.
- Согласно опросу, уровень доверия к Зеленскому снизился.
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