Украинцы больше всего доверяют армии, волонтерам, президенту и церкви, - опрос Центра Разумкова

11 ноября, 2019, 15:50

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к Вооруженным силам Украины

Такие данные обнародованы в опросе Центра Разумкова.

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается в ВСУ (70% опрошенных), волонтерских организаций (70%), президента Украины (68%), Церкви (65%).

Украинским СМИ доверяют 54% респодентов, российским 1,5% - вместо этого недоверие к российским медиа на уровне 80 процентов.

Недоверие чаще высказывается судебной системе (73%), политическим партиям (66%), банкам (66%).

Также не доверяют таким правоохранительным органам как ГПУ (63%), Антикоррупционному суду (57%), специализированной антикоррупционной прокуратуре (56%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (56%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (56%).

Опрос проводил Центр Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года. Погрешность выборки не превышает 2,3%.