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Espreso.tvОбществоУкраина в октябре импортировала картофеля больше, чем в любой целый год в истории

Украина в октябре импортировала картофеля больше, чем в любой целый год в истории

В октябре 2019 года Украина импортировала 92,6 тыс. т картофеля - это больше, чем когда-либо в истории страны в течение целого года

Об этом сообщает AgroPortal со ссылкой на данные Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

Всего же с начала сезона 2019/20 Украина импортировала более 142 тыс. т картофеля - в 529 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона.

При этом, как отметил эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак, несмотря на то, что картофель является наиболее употребительным плодоовощных продуктов в Украине, по данным статистики, объемы его продаж через сети супермаркетов меньше, чем, например, объемы продаж цитрусовых или бананов.

"Получается, что в октябре в Украину было ввезено около половины годового объема продаж картофеля сетями супермаркетов, а это уже очень существенно", - уточнил эксперт.

Ярмак добавил, что импортная картошка активно закладывается на длительное хранение с целью перепродажи в зимне-весенний период по более высокой цене.

"Учитывая объемы импорта картофеля в Украине, а также объемы ее производства в 2019 году, существует высокая вероятность снижения цен на картофель во второй половине сезона", - считает директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

По оценкам аналитиков УПОА, спрос на картофель будет оставаться низким в ноябре и декабре, и активизируется к новогодним праздникам. При этом объемы продаж картофеля в предпраздничные дни, с большой вероятностью разочаруют представителей розничной торговли. Соответственно в январе снова стоит ожидать провала в продажах и только в феврале спрос может восстановиться.

 
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