Теннисистка Цуренко назвала соперницу, против которой играть наиболее неудобно
11 ноября, 2019, 15:18
Украинская теннисистка Леся Цуренко призналась, что труднее всего ей выступать в матчах против американки Варвары Лепченко
Об этом сообщает ua-football.
Известная украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, против кого ей играть наиболее неудобно.
"Самый неудобный соперник? Я часто проигрывала Варваре Лепченко. Наверное, это самый неприятный соперник. Даже не знаю, почему, но мне с ней неудобно играть. Или, может, ей удобно со мной играть", - пояснила украинка.
В связи с травмой локтя Леся Цуренко досрочно завершила нынешний сезон. В 2019-м украинка не выиграла ни одного титула и оказалась за пределами топ-70 мирового рейтинга WTA.
- 26 сентября, известная украинская теннисистка Леся Цуренко восстановилась от травмы локтя и впервые начала тренировки.
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