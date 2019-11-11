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Espreso.tvСпортТеннисистка Цуренко назвала соперницу, против которой играть наиболее неудобно

Теннисистка Цуренко назвала соперницу, против которой играть наиболее неудобно


фото: btu.org.ua
Украинская теннисистка Леся Цуренко призналась, что труднее всего ей выступать в матчах против американки Варвары Лепченко

Об этом сообщает ua-football.

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, против кого ей играть наиболее неудобно.

"Самый неудобный соперник? Я часто проигрывала Варваре Лепченко. Наверное, это самый неприятный соперник. Даже не знаю, почему, но мне с ней неудобно играть. Или, может, ей удобно со мной играть", - пояснила украинка.

В связи с травмой локтя Леся Цуренко досрочно завершила нынешний сезон. В 2019-м украинка не выиграла ни одного титула и оказалась за пределами топ-70 мирового рейтинга WTA.

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