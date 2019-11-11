США не обещают оказывать военную помощь Украине вечно, - советник Трампа

11 ноября, 2019, 13:39

Советник президента Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США не могут обещать вечную военную помощь Украине

Такое заявление он сделал в эфире телеканала CBS.

Однако, по словам советника, на этом этапе США готовы оказывать помощь Украине.

"Я надеюсь, что между Россией и Украиной будет какой-то мирный договор и соглашение. Поэтому я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине, я думаю, что это очень важно", - сказал советник Трампа.

Он добавил, что сейчас администрация Трампа готова оказать помощь Украине.

Также он заявил, что США надеются на мирные договоренности между Украиной и Россией.