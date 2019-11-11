Следствие изъяло из Банковой шифрограммы по Иловайску, - Чумак
11 ноября, 2019, 20:21
Военная прокуратура изъяла "все необходимые шифрограммы" с Банковой, касающиеся Иловайской операции украинских войск и, в частности, выхода сил АТО из окружения в августе 2014 года
Об этом главный военный прокурор Виктор Чумак рассказал в интервью Главкому.
"Следствие идет абсолютно активно. Было изъятие документов. В частности все необходимые шифротелеграммы из Офиса президента. Была проведена не одна экспертиза", - сказал он.
По его словам, появляются новые данные, которые требуют проверки.
"Все очень непросто", - так описал ситуацию с новым расследованием главный военный прокурор.
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