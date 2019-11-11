Следствие изъяло из Банковой шифрограммы по Иловайску, - Чумак

11 ноября, 2019, 20:21

Военная прокуратура изъяла "все необходимые шифрограммы" с Банковой, касающиеся Иловайской операции украинских войск и, в частности, выхода сил АТО из окружения в августе 2014 года

Об этом главный военный прокурор Виктор Чумак рассказал в интервью Главкому.

"Следствие идет абсолютно активно. Было изъятие документов. В частности все необходимые шифротелеграммы из Офиса президента. Была проведена не одна экспертиза", - сказал он.

По его словам, появляются новые данные, которые требуют проверки.

"Все очень непросто", - так описал ситуацию с новым расследованием главный военный прокурор.