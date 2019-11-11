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Espreso.tvОбществоСемья Дубинского имеет 24 квартиры и 17 автомобилей, - BIHUS info

Семья Дубинского имеет 24 квартиры и 17 автомобилей, - BIHUS info


фото: ua.interfax.com.ua
Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский и его семья владеют 24 квартирами в Киеве и 17 автомобилями

Об этом сообщает BIHUS info.

Мать нардепа владеет Toyota Land Cruiser 2013 года за $ 50 000, на котором ездит сам Дубинский.

Также депутат за 5 лет купил десять автомобилей, из которых семь Mercedes-Benz, Porsche Carrera и Honda S2000.

У мамы Дубинского за последние пять лет появилось семь авто, в частности: два Mercedes-Benz G55 2009 и E55, Toyota Land Cruiser 2013 года, Мaserati Сoupe Сambiocorsa 2006 года.

Кроме того, Дубинский владеет двумя квартирами, шестью земельными участками в Хотове, загородным домом, домом в Соломенском районе столицы, квартирой во Французском квартале и квартирой на Теремках.

При этом семь квартир есть у жены Дубинского, шесть из которых около квартир, принадлежащих самому нардепу.

В 2015 году жена купила три квартиры на Печерске, а затем по одной в 2016 и 2017 годах.

По информации журналистов, мама Дубинского купила 19 объектов недвижимости за 1 млн за четыре года, а значительная их часть появилась перед выборами.

 

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