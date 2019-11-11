Семья Дубинского имеет 24 квартиры и 17 автомобилей, - BIHUS info

11 ноября, 2019, 22:25

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский и его семья владеют 24 квартирами в Киеве и 17 автомобилями

Об этом сообщает BIHUS info.

Мать нардепа владеет Toyota Land Cruiser 2013 года за $ 50 000, на котором ездит сам Дубинский.

Также депутат за 5 лет купил десять автомобилей, из которых семь Mercedes-Benz, Porsche Carrera и Honda S2000.

У мамы Дубинского за последние пять лет появилось семь авто, в частности: два Mercedes-Benz G55 2009 и E55, Toyota Land Cruiser 2013 года, Мaserati Сoupe Сambiocorsa 2006 года.

Кроме того, Дубинский владеет двумя квартирами, шестью земельными участками в Хотове, загородным домом, домом в Соломенском районе столицы, квартирой во Французском квартале и квартирой на Теремках.