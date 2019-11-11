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Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила экс-чиновника "Укрзализныци" в хищении более 50 млн грн

СБУ разоблачила экс-чиновника "Укрзализныци" в хищении более 50 млн грн


фото: ssu.gov.ua
Бывшему чиновнику "Укрзализныци" объявлено о подозрении в хищении более 50 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Действия экс-чиновника привели к нанесению экономического ущерба государству, что подтверждено проведенной экспертизой. Сейчас документируются другие факты противоправной деятельности злоумышленника", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины разоблачила экс-чиновника Укрзализныци на хищении более 50 млн гривен общества. Оперативники СБУ установили, что бывший руководитель регионального филиала "Укрзализныци" передавал имущество в аренду по заниженной процентной ставке. В частности, речь идет о сдаче части помещений гостиницы "Экспресс" в Шевченковском районе Киева.

Экс-чиновник обвинен в растрате и злоупотреблении властью. Продолжается досудебное следствие.

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