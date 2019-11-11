Санта Клаус открыл сезон рождественских праздников
11 ноября, 2019, 13:46
10 ноября состоялось торжественное открытие рождественского сезона 2019 года в деревне Санта Клауса на Полярном круге
Об этом передает Еспресо.TV
Торжественная церемония проходила вблизи финского города Рованием, что на полярном круге.
"Сегодня у нас очень важная миссия. Мы начинаем рождественскую пору. Это радостное время для обмена теплом и добром. Давайте не будем говорить и писать злых слов, холодных как арктический ветер. Давайте примем рождество с толерантностью и доброжелательностью. Провозглашаю открытым сезон Рождества во всем мире ", - заявил Санта Клаус.
Отметим, что ежегодно тысячи людей устремляются в деревню Санта Клауса на севере Финляндии и из почтового отделения присылают рождественские поздравления, украшенные специальной арктической маркой.
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