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Espreso.tvОбществоСанта Клаус открыл сезон рождественских праздников

Санта Клаус открыл сезон рождественских праздников

10 ноября состоялось торжественное открытие рождественского сезона 2019 года в деревне Санта Клауса на Полярном круге

Об этом передает Еспресо.TV

Торжественная церемония проходила вблизи финского города Рованием, что на полярном круге.

"Сегодня у нас очень важная миссия. Мы начинаем рождественскую пору. Это радостное время для обмена теплом и добром. Давайте не будем говорить и писать злых слов, холодных как арктический ветер. Давайте примем рождество с толерантностью и доброжелательностью. Провозглашаю открытым сезон Рождества во всем мире ", - заявил Санта Клаус.

Отметим, что ежегодно тысячи людей устремляются в деревню Санта Клауса на севере Финляндии и из почтового отделения присылают рождественские поздравления, украшенные специальной арктической маркой.

 

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