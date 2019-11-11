 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссияне в Донбассе совершили 11 обстрелов, 4 бойца ООС получили ранения

Россияне в Донбассе совершили 11 обстрелов, 4 бойца ООС получили ранения

В воскресенье, 10 ноября, российские оккупанты 11 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли Объединенные силы вблизи Новогнатовка с противотанкового ракетного комплекса, у Красногоровки - с 82-мм минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в районе Песков - из минометов калибра 82 мм, вблизи Березового - со станковых противотанковых гранатометов, неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли украинских военных у Майорска и Южного с зенитной установки ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение 10 ноября в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил подверглись минно-взрывным травмам. Угрозы жизни украинских бойцов нет.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов был поврежден автомобиль военных.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 ноября, 2019 понедельник

10 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

11 ноября, 2019 понедельник

10 ноября, 2019 воскресенье

9 ноября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать