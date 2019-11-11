Россияне в Донбассе совершили 11 обстрелов, 4 бойца ООС получили ранения
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли Объединенные силы вблизи Новогнатовка с противотанкового ракетного комплекса, у Красногоровки - с 82-мм минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в районе Песков - из минометов калибра 82 мм, вблизи Березового - со станковых противотанковых гранатометов, неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли украинских военных у Майорска и Южного с зенитной установки ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В течение 10 ноября в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил подверглись минно-взрывным травмам. Угрозы жизни украинских бойцов нет.
Кроме того, в результате вражеских обстрелов был поврежден автомобиль военных.
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