Россияне в Донбассе совершили 11 обстрелов, 4 бойца ООС получили ранения

11 ноября, 2019, 07:21

В воскресенье, 10 ноября, российские оккупанты 11 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 82-мм минометов, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли Объединенные силы вблизи Новогнатовка с противотанкового ракетного комплекса, у Красногоровки - с 82-мм минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в районе Песков - из минометов калибра 82 мм, вблизи Березового - со станковых противотанковых гранатометов, неподалеку Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли украинских военных у Майорска и Южного с зенитной установки ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение 10 ноября в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил подверглись минно-взрывным травмам. Угрозы жизни украинских бойцов нет.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов был поврежден автомобиль военных.