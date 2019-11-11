Разумков сказал, когда Рада рассмотрит бюджет-2020 во втором чтении
11 ноября, 2019, 12:22
Проект государственного бюджета на 2020 год во втором чтении должны рассмотреть в этот пленарный четверг - 14 августа
Об этом заявил голова Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV .
"На этой неделе предусмотрено к рассмотрению вопрос проекта закона о государственном бюджете. Я обращаюсь в комитет по вопросам бюджета, который на своем заседании должен внимательно рассмотреть и проанализировать представленный правительством проект на предмет учета тех бюджетных выводов, которые были предложены в бюджет на 2020 год. И дать заключение для того, чтобы, скорее всего, в четверг мы смогли рассмотреть этот важный законопроект и, если все будет хорошо, поддержать, и утвердить бюджет на 2020 год ", - рассказал Разумков.
- Напомним, сегодня правовой комитет ВР рассмотрит проект бюджета-2020. Заседание комитета запланировано на 15:00.
- 5 ноября в Верховной Раде появился доработанный проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.
- По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, проект государственного бюджета на 2020 год будет существенно изменен ко второму чтению .
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