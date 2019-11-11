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Espreso.tvОбществоРазумков сказал, когда Рада рассмотрит бюджет-2020 во втором чтении

Разумков сказал, когда Рада рассмотрит бюджет-2020 во втором чтении


фото: rada.gov.ua
Проект государственного бюджета на 2020 год во втором чтении должны рассмотреть в этот пленарный четверг - 14 августа

Об этом заявил голова Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV .

"На этой неделе предусмотрено к рассмотрению вопрос проекта закона о государственном бюджете. Я обращаюсь в комитет по вопросам бюджета, который на своем заседании должен внимательно рассмотреть и проанализировать представленный правительством проект на предмет учета тех бюджетных выводов, которые были предложены в бюджет на 2020 год. И дать заключение для того, чтобы, скорее всего, в четверг мы смогли рассмотреть этот важный законопроект и, если все будет хорошо, поддержать, и утвердить бюджет на 2020 год ", - рассказал Разумков.

 

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