Распродажа ко Дню холостяка на AliExpress обрушила процессинг ПриватБанка

11 ноября, 2019, 16:27

В ПриватБанке сообщили о проблемах в работе процессингового центра в связи с загруженностью системы

Как сообщили hromadske в банке, точного времени решения проблем в работе электронных сервисов пока нет.

"Сегодня была зафиксирована очень большая очередь платежей в связи с "Днем холостяка", который устраивает Aliexpress", - сообщили в ПриватБанке.

Там отмечают, что в течение часа банк обслуживал до 70 000 платежей, что значительно превышает нормальные объемы работы. Из-за этого сформировалась очередь платежей. По состоянию на 14 часов проблем в работе банка быть не должно.