Распродажа ко Дню холостяка на AliExpress обрушила процессинг ПриватБанка
11 ноября, 2019, 16:27
В ПриватБанке сообщили о проблемах в работе процессингового центра в связи с загруженностью системы
Как сообщили hromadske в банке, точного времени решения проблем в работе электронных сервисов пока нет.
"Сегодня была зафиксирована очень большая очередь платежей в связи с "Днем холостяка", который устраивает Aliexpress", - сообщили в ПриватБанке.
Там отмечают, что в течение часа банк обслуживал до 70 000 платежей, что значительно превышает нормальные объемы работы. Из-за этого сформировалась очередь платежей. По состоянию на 14 часов проблем в работе банка быть не должно.
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