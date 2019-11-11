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Espreso.tvОбщество"В случае преследования за боевые операции военные могут пойти партизанить и это может быть катастрофой для государства", - Лапин

"В случае преследования за боевые операции военные могут пойти партизанить и это может быть катастрофой для государства", - Лапин


фото: ar.volyn.ua
Экс-нардеп Игорь Лапин высказал мнение, что в стране активно ведется работа агентов влияния ФСБ

Об этом он заявил в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

Лапин ответил на вопрос, доверяет ли он президенту.

"Нет, не доверяю, потому что те шаги, которые делает президент Украины по развалу антипутинской коалиции, которые анонсирует и делает, по подмены врагов. У них теперь враг, не Путин, не Россия, а наоборот - это внутренний враг. Не могу доверять, я вижу только попытку протестировать общественное мнение, а потом вырулить из ситуации, для того, чтобы поднимать рейтинги, вот и все ", - отметил экс-нардеп.

О его деле и допросах он сказал то, что присутствует влияние ФСБ.

"Это СБУ, но здесь идет работа агентов влияния ФСБ, тем более мы сейчас видим, какие высококлассные специалисты КВН зашли бороться против ФСБ и я считаю, что именно через агентов влияния, через гибридную войну поднимаются непонятные дела. Этот вопрос войны, боя, столкновения. Трогать штурмовиков, я хочу предостеречь СБУ. Если будут идти по Украине такие вещи именно за боевые операции, не за какие-то тыловые штабные дела, штурмовики не будут идти на убой. Они могут пойти партизанить и это может быть катастрофой для государства, поэтому для меня это не понятно ", - сказал Лапин.

  • Ветеран АТО, экс-нардеп Верховной Рады VIII созыва Игорь Лапин заявил, что СБУ вызвала его на допрос по событиям во время прорыва блокады Луганского аэропорта в 2014 году
  • Экс-нардепа Украины Игоря Лапина допрашивали в СБУ как свидетеля по делу гибели граждан РФ под Луганским аэропортом.

 

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