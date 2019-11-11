"Народный фронт" требует от СБУ предоставить объяснения обществу по поводу вызовов на допросы защитников Украины
В частности, сегодня СБУ вызвала на допрос "Золу", командира второй штурмовой роты "Запад" батальона "Айдар" в составе Вооруженных силах Украины Игоря Лапина, пишет пресс-служба партии.
Под командованием "Золы" в 2014 году его подразделение освободило 8 населенных пунктов Луганской области, участвовало в прорыве блокады Луганского аэропорта.
Вернувшись с передовой, Игорь Лапин в составе парламентской фракции "Народного фронта" работал в парламенте 8-го созыва.
По информации, которая публикуется, кроме Игоря Лапина СБУ вызывает на допросы и других ветеранов войны.
"Без фундаментальных объяснений, без юридически-правовой позиции, без четкого понимания причин таких действий СБУ - в обществе возникает беспокойство и вопрос о том, не являются ли эти допросы элементом дискредитации защитников Украины, добровольцев и боевых заслуг в войне против российской агрессии. Однако, еще хуже, создается впечатление, что допросы - это начало политических преследований в неукраинских интересах. Этот вопрос выглядит особенно уместным, учитывая, мягко говоря, недружественные заявления некоторых представителей власти о необходимости сокращения полей бойцам ВСУ, и большое напряжение ситуации вокруг разведения войск с передовых позиций и т.д. ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что "Народный фронт", который в 2014 году вобрал в себя большое количество добровольцев и кадровых военных, считает одной из главных задач государства - поддержание на высоком уровне обороноспособности страны, морально-психологического духа, важным элементом которых является признание и уважение к подвигу украинских защитников.
""Народный фронт" выражает поддержку коллеге и собрату Игорю Лапину, другим ветеранам и кадровым военным, защитившим страну от врага в упорных боях. Слава Украине!", - написали в НФ.
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