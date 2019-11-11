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Espreso.tvОбщество"Народный фронт" требует от СБУ предоставить объяснения обществу по поводу вызовов на допросы защитников Украины

"Народный фронт" требует от СБУ предоставить объяснения обществу по поводу вызовов на допросы защитников Украины

Партия "Народный фронт" обращается к Службе безопасности Украины с требованием безотлагательно предоставить обществу объяснения по поводу вызовов на допросы защитников Украины, которые первыми приняли на себя удар российско-террористических войск в 2014 году

В частности, сегодня СБУ вызвала на допрос "Золу", командира второй штурмовой роты "Запад" батальона "Айдар" в составе Вооруженных силах Украины Игоря Лапина, пишет пресс-служба партии.

Под командованием "Золы" в 2014 году его подразделение освободило 8 населенных пунктов Луганской области, участвовало в прорыве блокады Луганского аэропорта.

Вернувшись с передовой, Игорь Лапин в составе парламентской фракции "Народного фронта" работал в парламенте 8-го созыва.

По информации, которая публикуется, кроме Игоря Лапина СБУ вызывает на допросы и других ветеранов войны.

"Без фундаментальных объяснений, без юридически-правовой позиции, без четкого понимания причин таких действий СБУ - в обществе возникает беспокойство и вопрос о том, не являются ли эти допросы элементом дискредитации защитников Украины, добровольцев и боевых заслуг в войне против российской агрессии. Однако, еще хуже, создается впечатление, что допросы - это начало политических преследований в неукраинских интересах. Этот вопрос выглядит особенно уместным, учитывая, мягко говоря, недружественные заявления некоторых представителей власти о необходимости сокращения полей бойцам ВСУ, и большое напряжение ситуации вокруг разведения войск с передовых позиций и т.д. ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что "Народный фронт", который в 2014 году вобрал в себя большое количество добровольцев и кадровых военных, считает одной из главных задач государства - поддержание на высоком уровне обороноспособности страны, морально-психологического духа, важным элементом которых является признание и уважение к подвигу украинских защитников.

""Народный фронт" выражает поддержку коллеге и собрату Игорю Лапину, другим ветеранам и кадровым военным, защитившим страну от врага в упорных боях. Слава Украине!", - написали в НФ.

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