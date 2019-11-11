"Народный фронт" требует от СБУ предоставить объяснения обществу по поводу вызовов на допросы защитников Украины

11 ноября, 2019, 17:58

Партия "Народный фронт" обращается к Службе безопасности Украины с требованием безотлагательно предоставить обществу объяснения по поводу вызовов на допросы защитников Украины, которые первыми приняли на себя удар российско-террористических войск в 2014 году

В частности, сегодня СБУ вызвала на допрос "Золу", командира второй штурмовой роты "Запад" батальона "Айдар" в составе Вооруженных силах Украины Игоря Лапина, пишет пресс-служба партии.



Под командованием "Золы" в 2014 году его подразделение освободило 8 населенных пунктов Луганской области, участвовало в прорыве блокады Луганского аэропорта.



Вернувшись с передовой, Игорь Лапин в составе парламентской фракции "Народного фронта" работал в парламенте 8-го созыва.



По информации, которая публикуется, кроме Игоря Лапина СБУ вызывает на допросы и других ветеранов войны.



"Без фундаментальных объяснений, без юридически-правовой позиции, без четкого понимания причин таких действий СБУ - в обществе возникает беспокойство и вопрос о том, не являются ли эти допросы элементом дискредитации защитников Украины, добровольцев и боевых заслуг в войне против российской агрессии. Однако, еще хуже, создается впечатление, что допросы - это начало политических преследований в неукраинских интересах. Этот вопрос выглядит особенно уместным, учитывая, мягко говоря, недружественные заявления некоторых представителей власти о необходимости сокращения полей бойцам ВСУ, и большое напряжение ситуации вокруг разведения войск с передовых позиций и т.д. ", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отмечают, что "Народный фронт", который в 2014 году вобрал в себя большое количество добровольцев и кадровых военных, считает одной из главных задач государства - поддержание на высоком уровне обороноспособности страны, морально-психологического духа, важным элементом которых является признание и уважение к подвигу украинских защитников.



""Народный фронт" выражает поддержку коллеге и собрату Игорю Лапину, другим ветеранам и кадровым военным, защитившим страну от врага в упорных боях. Слава Украине!", - написали в НФ.