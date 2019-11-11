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Espreso.tvОбщество"Личные связи", - Сивохо рассказал о информаторах из оккупированного Донбасса

"Личные связи", - Сивохо рассказал о информаторах из оккупированного Донбасса


фото: apostrophe.ua/
Советник секретаря СНБО по вопросам Донбасса Сергей Сивохо получает информацию от жителей ОРДЛО "через личные связи" его команды

Об этом он рассказал на пресс-конференции, передает Укринформ.

"Как я не раз уже говорил, в моей команде практически все - выходцы из Донецка и Донецкой области. Конечно, у всех остались связи там, поэтому наша информация - именно из таких личных связей. Конечно, мы общаемся не с чужими людьми, не просто с респондентами, мы получаем одни из самых правильных ответов. Есть положительные изменения, конечно ", - заявил Сивохо.

Ранее советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо сказал, что первым шагом для реинтеграции Донбасса должно стать максимальное упрощение процедур пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).
 
 
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