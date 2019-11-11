"Газпром" не дает доступ "Нафтогазу" к газоизмерительной станции на границе с Россией
Об этом написал глава правления "Нафтогаз" в Facebook.
"Мы уже выполнили проверку всех пограничных газоизмерительных станций, кроме "Суджи", расположенной на границе между Сумской и Курской областями. Сначала "Газпром" предложил нам провести проверку с 11 по 15 ноября, но потом вдруг передумал и пообещал предложить новые даты", - написал Коболев.
Согласно обязательствам, страны должны допускать представителей для проверки газоизмерительных станций.
"Очень подозрительно выглядит неготовность "Газпрома" допустить специалистов "Укртрансгаза" к проверке пограничной ГВС. Особенно, учитывая то, что через нее проходит львиная доля транзита российского газа в Европу", - отметил глава "Нафтогаза".
Коболев отметил, что отсутствие согласования объемов газа, который зашел в Украину, может привести к "старым песням о кражах газа".
"Если проверка на "Суджи" так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акций с российской стороны", - подчеркнул Коболев.
Глава "Нафтогаза" напомнил, что украинская система остается наиболее гибким и надежным маршрутом поставок газа в Европу
"Тем более удивляет поведение "Газпрома" в связи с ситуацией с проверкой "Суджи", через которую идет более 70% российского транзита по украинской территории", - добавил он.
- НАК "Нафтогаз Украины" планирует взыскать в Нидерландах долг с российского "Газпрома" в размере $ 3 млрд до конца 2020 года.
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