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Espreso.tvОбщество"Это либо диверсия, либо какое-то безумие", - Бирюков о доступе ГБР к стратегическому плану использования ВСУ

"Это либо диверсия, либо какое-то безумие", - Бирюков о доступе ГБР к стратегическому плану использования ВСУ

Экс-советник министра обороны Юрий Бирюков прокомментировал решение Печерского суда о предоставлении доступа следователям Госбюро расследований к документам Генерального штаба
Об этом он рассказал в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.
 
"Документ, который в постановлении суда - стратегический план развертывания и использования ВСУ. Это даже не гриф "Совершенно секретно", это гриф "Особенно важно". К этому документу даже Михаил Забродский не имеет полного доступа. К нему имеет доступ человек 10 на всю страну. В документе прописаны все мельчайшие нюансы, подробности, детали, как в случае активной фазы будут применяться ВСУ ", - сказал Бирюков.
 
Он отметил, что невозможно комментировать предоставление доступа к документу, к которому имеют доступ десяток людей в государстве
 
"Теперь какой-то судья, в каком районном суде дает доступ к этому документу вообще постороннему человеку. Далее это трудно комментировать, с военной точки зрения, это невозможно комментировать, это даже не бред, это что-то более страшное и ужасное. К документу, к которому есть доступ в десятка людей по всей стране, дают доступ человеку, который должен по заявлению Портнова расследовать, не превысил ли полномочий пьятиий президент Украины ( Петр Порошенко ) при планировании какой-то военной операции ", - сказал Бирюков.
 
Он назвал решение судьи или диверсией, или безумием.
 
"Вот все это в общем, это не поддается здравому анализу. Это либо диверсия, или какое-то безумие. Я не представляю, у меня никогда не было допуска к такой документации, но это сверхсекретные документы, которые хранятся в одном или двух экземплярах в очень защищенных помещениях ", - подытожил Бирюков.
  • Сегодня Печерский районный суд постановил дать допуск следователям ГБР к стратегическому планому применения сил обороны.
 

 

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