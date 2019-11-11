"Это либо диверсия, либо какое-то безумие", - Бирюков о доступе ГБР к стратегическому плану использования ВСУ

11 ноября, 2019, 20:34

Экс-советник министра обороны Юрий Бирюков прокомментировал решение Печерского суда о предоставлении доступа следователям Госбюро расследований к документам Генерального штаба

Об этом он рассказал в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV

"Документ, который в постановлении суда - стратегический план развертывания и использования ВСУ. Это даже не гриф "Совершенно секретно", это гриф "Особенно важно". К этому документу даже Михаил Забродский не имеет полного доступа. К нему имеет доступ человек 10 на всю страну. В документе прописаны все мельчайшие нюансы, подробности, детали, как в случае активной фазы будут применяться ВСУ ", - сказал Бирюков.

Он отметил, что невозможно комментировать предоставление доступа к документу, к которому имеют доступ десяток людей в государстве

"Теперь какой-то судья, в каком районном суде дает доступ к этому документу вообще постороннему человеку. Далее это трудно комментировать, с военной точки зрения, это невозможно комментировать, это даже не бред, это что-то более страшное и ужасное. К документу, к которому есть доступ в десятка людей по всей стране, дают доступ человеку, который должен по заявлению Портнова расследовать, не превысил ли полномочий пьятиий президент Украины ( Петр Порошенко ) при планировании какой-то военной операции ", - сказал Бирюков.

Он назвал решение судьи или диверсией, или безумием.

"Вот все это в общем, это не поддается здравому анализу. Это либо диверсия, или какое-то безумие. Я не представляю, у меня никогда не было допуска к такой документации, но это сверхсекретные документы, которые хранятся в одном или двух экземплярах в очень защищенных помещениях ", - подытожил Бирюков.