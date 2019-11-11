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Espreso.tvСпорт"Динамо" прервало рекордную серию

"Динамо" прервало рекордную серию


фото: shakhtar.com
Киевское "Динамо" прервало невероятную забивную серию, клуб забил 52 гола в 28 последних выездных матчах

Об этом сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги.

В 14-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на выезде уступило донецкому "Шахтеру" со счетом 0: 1. Эта встреча стала для киевского клуба первой за последние 28 выездных матчей, в которой "Динамо" не смогло забить, тем самым команда прервала свою рекордную серию
 
Результативный путь "Динамо" начался 25-го февраля 2018 года, когда киевляне забили в гостях "Вересу" (1: 3), за 28 матчей футболисты столичного клуба смогли забить 58 голов.
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