"Динамо" прервало рекордную серию

11 ноября, 2019, 21:01

Киевское "Динамо" прервало невероятную забивную серию, клуб забил 52 гола в 28 последних выездных матчах

Об этом сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги.

В 14-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на выезде уступило донецкому "Шахтеру" со счетом 0: 1. Эта встреча стала для киевского клуба первой за последние 28 выездных матчей, в которой "Динамо" не смогло забить, тем самым команда прервала свою рекордную серию

Результативный путь "Динамо" начался 25-го февраля 2018 года, когда киевляне забили в гостях "Вересу" (1: 3), за 28 матчей футболисты столичного клуба смогли забить 58 голов.