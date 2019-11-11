 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"День холостяка": Alibaba за первые 9 часов акции продал товаров на $ 22,6 млрд

"День холостяка": Alibaba за первые 9 часов акции продал товаров на $ 22,6 млрд

За первые 9 часов онлайн-распродажи в "День холостяка" китайский интернет-гигант Alibaba продал товаров на $ 22,6 млрд

Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 1 минуту и 8 секунд продажи достигли $ 1 млрд

В Alibaba ожидают, что сайт посетит 500 млн человек - на 100 млн больше, чем в прошлом году.

"День холостяка" группа Alibaba проводит с 2009 года. Это крупнейшая онлайн-распродажа в мире.

Singles 'Day (День холостяка) - День одиноких дней или Гуангун Цзе - это торговый праздник, популярный среди молодежи китайцев, которые отмечают свою гордость быть одинокими. Дата 11 ноября была выбрана потому, что число «1» напоминает лицо, которое являющется одиноким.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 ноября, 2019 понедельник

10 ноября, 2019 воскресенье

больше новостей

11 ноября, 2019 понедельник

10 ноября, 2019 воскресенье

9 ноября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать