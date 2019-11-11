"День холостяка": Alibaba за первые 9 часов акции продал товаров на $ 22,6 млрд

11 ноября, 2019, 09:54

За первые 9 часов онлайн-распродажи в "День холостяка" китайский интернет-гигант Alibaba продал товаров на $ 22,6 млрд

Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 1 минуту и 8 секунд продажи достигли $ 1 млрд

В Alibaba ожидают, что сайт посетит 500 млн человек - на 100 млн больше, чем в прошлом году.

"День холостяка" группа Alibaba проводит с 2009 года. Это крупнейшая онлайн-распродажа в мире.

Singles 'Day (День холостяка) - День одиноких дней или Гуангун Цзе - это торговый праздник, популярный среди молодежи китайцев, которые отмечают свою гордость быть одинокими. Дата 11 ноября была выбрана потому, что число «1» напоминает лицо, которое являющется одиноким.