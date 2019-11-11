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Espreso.tvОбществоПутин и Меркель обсудили формулу Штайнмайера и особый статус Донбасса

Путин и Меркель обсудили формулу Штайнмайера и особый статус Донбасса

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в центре которого было обсуждение подготовки к проведению саммита в нормандском формате

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службы немецкого правительства и российского президента.

Путину позвонила Меркель. В Кремле со своей стороны заявили, что во время разговора "подтвержден настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в "нормандской четверке", в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате".

Кремль отдельно отчитался об обсуждении "формулы Штайнмайера" и разведении вооруженных сил и средств на пилотных участках в районе Станицы Луганской и Золотого и начале этого процесса у села Петровское.

Российская сторона заявила также о "подчеркивании необходимости закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины". Впрочем, позиция немецкой стороны по этому вопросу не известна, поскольку в сообщении немецкого правительства об этом не говорится.

Обе стороны также заявили, что обсудили будущее транзита российского газа через Украину.

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