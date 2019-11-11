Прогноз погоды на неделю: без существенного похолодания, но с колебаниями, - синоптик Диденко
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Никакого существенного похолодание не будет. Ожидается понижение температуры воздуха с колебаниями: во вторник снизится, в среду скачок к повышению, а с четверга до конца недели прохладно (в пределах от + 5 + 10 тепла, а на юге и западе выше)", - рассказала Диденко.
Отмечается, что дожди существенные маловероятны: в понедельник, 11 ноября, Украина пересекает атмосферный фронт, который несет с собой периодические дожди. Завтра этого не будет: в Украину приедет антициклон, который характеризуется отсутствием осадков.
В Киеве во вторник, 12 ноября, без осадков, с периодическими туманами, температура воздуха ночью +5 + 8 градусов, днем +9 + 11 градусов. В среду повысится до 13 + 14, а с четверга снова снизится.
"Такие колебания могут негативно влиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в целом снижать работоспособность и повышать сонливость", - предупредила синоптик.
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