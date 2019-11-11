Президент УПЛ заявил, что готов покинуть Украину в этом году

11 ноября, 2019, 18:30

Президент Украинской премьер-лиги Томас Гримм признался, что не держится за должность и готов покинуть страну уже в этом году

Об этом сообщает ua.tribuna.com.

Президент Украинской премьер-лиги швейцарец Томас Гримм рассказал о желании продолжать работать в Украине.

"Хочу продолжать работать, но если клубы решат, что для следующего шага в развитии лиги нужен новый президент, то я не стану проблемой. Если я главная проблема, то я готов покинуть УПЛ в конце 2019 года", - пояснил специалист.

Томас Гримм, который по профессии является юристом, возглавляет УПЛ, начиная с апреля 2018 года. Главной проблемой, с которой столкнулся 60-летний президент, это нежелание клубов объединяться в один телепул.