Президент УПЛ заявил, что готов покинуть Украину в этом году
11 ноября, 2019, 18:30
Президент Украинской премьер-лиги Томас Гримм признался, что не держится за должность и готов покинуть страну уже в этом году
Об этом сообщает ua.tribuna.com.
Президент Украинской премьер-лиги швейцарец Томас Гримм рассказал о желании продолжать работать в Украине.
"Хочу продолжать работать, но если клубы решат, что для следующего шага в развитии лиги нужен новый президент, то я не стану проблемой. Если я главная проблема, то я готов покинуть УПЛ в конце 2019 года", - пояснил специалист.
Томас Гримм, который по профессии является юристом, возглавляет УПЛ, начиная с апреля 2018 года. Главной проблемой, с которой столкнулся 60-летний президент, это нежелание клубов объединяться в один телепул.
- 15 октября стало известно, что Ураинскую премьер-лигу может возглавить руководитель спортивных проектов "1 + 1 media" Степан Щербачев.
- В 2018 году "Динамо" вместе с "Зарей" и "Олимпиком" требовало отставки президента Премьер-лиги Томаса Гримма.
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